Вчера, 6 января, в итальянском Тоблахе состоялся пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины бежали гонку классического преследования на 10 км.Лыжница Республики Коми Юлия Ступак стартовала с четвертой позиции, но с самого начала стремительно вырвалась вперед и вскоре оставила всех соперниц позади. Ей удалось сохранить лидерство до самого финиша, тем самым принеся России первое женское золото в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.Итоговый результат Ступак – 29.24,7. На втором месте лыжница Швеции Эбба Андерсон с отставанием на 0,7 секунды. Бронзовая медаль досталась американке Джессике Диггинс (+0,8 сек).Юлия рассказала журналистам, что посвящает эту победу своему сыну Арсению, которому исполняется один год. Сама гонка, по её словам, оказалась фантастической – очень трудной, но и очень тактической.«До старта у меня было странное состояние из-за дня рождения Арсения, ведь семья дома празднует, а я здесь. Но мое сердечко, конечно, с ними – по семье я очень скучаю и поэтому сейчас испытываю и радость, и тоску», - поделилась Ступак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПарадокс: пандемия приостановила отток населения из КомиНо реальность выталкивает (подробности)