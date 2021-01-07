Авария произошла вчера, 6 января, в 15:10 в Сыктывкаре. Водитель 1985 г.р. двигался на автомобиле LADA Kalina по ул. Карла Маркса со стороны ул. Печорской в направлении ул. Красных Партизан.На регулируемом перекрестке Карла Маркса - Чкалова он выехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем LADA Granta под управлением юноши 1999 года рождения. В этот момент Granta завершала маневр поворота налево, двигалась во встречном направлении.В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка из Granta. У девушки - черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Находилась на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Госпитализация не потребовалась.Виновник ДТП к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 19 раз, а стаж вождения - с 2007 года, сообщили в УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми разыскивают пропавшего молодого человека (подробности)