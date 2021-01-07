Страшная авария, унесшая жизни шести человек, произошла вечером 5 января на 16 км юго-западного обхода Смоленска. Одна из погибших – студентка из Коми, сообщает Следком по Смоленской области.Столкнулись две легковушки - ВАЗ-2115 и Hyundai. В результате ДТП погибли шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Это водители обеих машин, пассажирка из Hyundai и три пассажира из ВАЗа. Четвертая пассажирка ВАЗа госпитализирована.В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты регионального управления СК, сотрудники полиции и МЧС. Сотрудники СК проводят тщательный и детальный осмотр места ДТП, фиксирует следы аварии, изымают необходимые для исследования образцы и другие предметы и документы, имеющие значение для установления причин аварии. Вскоре следствием будут назначены автотехническая и другие необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДве «Лады» столкнулись в СыктывкареПострадала девушка (подробности)