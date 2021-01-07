Авария произошла 6 января в поселке Кожва. Водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле Nissan Almera по Торговому переулку в направлении ул. Лесной. В 16:05 напротив дома №13 он наехал на женщину, которая стояла на проезжей части - на полосе движения.Женщину 1954 года рождения госпитализировали с переломами берцовой кости левой голени, ушибами и ссадинами лица. Выписано направление на прохождение медицинского освидетельствования.Водитель Nissan Almera к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 13 раз, а стаж вождения - с 2013 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ страшном ДТП в Смоленске погибла студентка из Коми (подробности)