За минувшие сутки в Республике Коми произошло четыре пожара. Погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС по Коми.6 января, в 05:45 утра в пожарно-спасательную службу Ижемского района поступило сообщение о возгорании в частном жилом деревянном доме по улице Набережная в деревне Диюр. Огнеборцы прибыли к месту вызова через 10 минут после поступившего сообщения. По их прибытию наблюдалось открытое горение деревянного строения. Распространению огня способствовало позднее обнаружение возгорания. Пожар был полностью ликвидирован в 11 ч. 08 мин. В результате пожара дом площадью 70 м² полностью уничтожен огнем. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения.В борьбе с огнем участвовали 12 пожарных и 3 пожарные автоцистерны Ижемского пожарно-спасательного гарнизона. Активное содействие в тушении пожара им оказывали 10 местных жителей. Предварительная причина пожара – недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.Ночью 7 января, в 01:23, в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о горении частного жилого дома по ул. Домны Каликовой в селе Выльгорт. К месту пожара огнеборцы прибыли через 8 минут. Двое жильцов дома своевременно эвакуировались. В 04:29 утра пожар был потушен. Деревянный дом общей площадью 144 квадратных метра в результате пожара был поврежден огнем на площади 80 м².На тушение пожара были привлечены 17 огнеборцев и 7 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара послужила нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДве «Лады» столкнулись в СыктывкареПострадала девушка (подробности)