9 января в Финно-угорский этнопарке состоится встреча с командой Arctic Trophy из Перми. Arctic Trophy – это группа опытных путешественников, которая три года подряд организует автоэкспедицию на Север России, в Арктику. В 2019 году маршрут проходил через Кольский полуостров, в 2020 году экстремалы штурмовали полуостров Ямал. Сейчас экспедиция посвящена поиску следов легендарной Биармии.Путешествие стартовало из Перми 1 января. Маршрут автоколонны включает 6 регионов России и протянулся на 4 тысячи километров. Их путь пролегает по зимникам, тундре и замершим болотам. По дороге участники автопробега останавливались в Великом Устюге, Архангельске, Мезени, селе Лешуконское. Финно-угорский этнопарк – очередная точка отдыха автопутешественников, сообщает пресс-служба учреждения. В село Ыб машины прибудут в ночь с 8 на 9 января.Отдельный пункт автопутешествия — помощь онкольбольным детям пермского фонда \\"Берегиня\\". В ходе поездки автомобилисты выходили на связь с ребятами, страдающими онкологическими заболеваниями. В Великом Устюге в резиденции Деда Мороза был проведен телемост с подопечными фонда \\"Берегиня\\", из каждого пункта остановки детям отправляют привет через Интернет. В Финно-угорском этнопарке с пермскими детьми проведет онлайн-встречу герой коми легенды охотник Йиркап.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоми ждет гостей со всего мира на «Новогоднее путешествие»Республика вошла в статусный межрегиональный маршрут (подробности)