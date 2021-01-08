В Коми прогнозируется снег, похолодание, а также опасная ситуация на дорогах. Об этом рассказали региональные синоптики.По их данным, сегодня, 8 января, в регионе ожидается небольшой снег. Осадки выпадут в крайних южных районах и на крайнем северо-востоке. В остальных регионах республики будет бесснежная погода.Столбик термометра в этот день опустится до -30 градусов.В пятницу будет местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью и днем -15...-20, при прояснении -25...-30, днем в крайних южных районах -8...-13°С, - рассказали в пресс-службе регионального метеоцентра.В столице Коми также пройдет снег, а температура воздуха составит ночью -18...-20, днем -15...-17°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСолнце сделало подарок жителям КомиПрогноз магнитных бурь на январь (подробности)