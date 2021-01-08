Пенсионерка из Инты стала очередной жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД. Женщина попалась на удочку мошенников, которые представились банковскими сотрудниками.Местная жительница ответила на телефонный звонок неизвестного мужчины. По его словам, он работник банка, в котором сейчас выдаются кредиты на очень выгодных условиях. Мошенник заявил, что для получения суммы необходимо оплатить страховку и сопутствующие расходы. Затем с ней в течение четырех дней связывались другие «представители банка», а также «сотрудники налоговой», «курьерской службы», которые продолжали ее убеждать. Номера телефонов, с которых они звонили, зарегистрированы в Москве.В итоге пенсионерка перечислила неизвестным несколькими траншами через интернет 124 372 рубля. Позднее она поняла, что это мошенники, и обратилась в полицию. Там она призналась, что знала о таких преступлениях, но аферисты действовали как хорошие психологи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенники украли у двух воркутинцев почти 300 тысяч рублей (подробности)