Жители Сыктывкара смогут попрощаться с известным историком Михаилом Рогачевым. Напомним, ученый покинул мир в начале этого года.По словам родственников, историк болел коронавирусом. COVID-19 дал серьезные осложнения, с которыми организм справиться не смог. Скончался Михаил Рогачев в одной из городских больниц Санкт-Петербурга.После размышлений о том, где похоронить ученого, близкие пришли к решению устроить прощальную церемонию в Северной столице. Жители Санкт-Петербурга смогут попрощаться с Рогачевым в большом зале крематория на Шафировском проспекте.Сыктывкарцы также смогут почтить память историка и возложить цветы у часовни памяти жертв политических репрессий можно будет возложить цветы к портрету Михаила Рогачёва.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУшел из жизни летописец Коми и автор «Покаяния» Михаил Рогачев (подробности)