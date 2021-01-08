За последние два дня в Коми было зарегистрировано два крупных пожара, сообщает МЧС республики. По данным ведомства, первое возгорание было зафиксировано в Усинске 7 января.В рождественское утро на Транспортной улице загорелось неэксплуатируемое здание. Неравнодушные очевидцы сразу же позвонили в службу спасения и огнеборцы прибыли на место пожара буквально за считанные минуты. После тушения стало ясно, что огонь повредил стену и пол здания на площади 2 м².Работавший на месте дознаватель МЧС заявил, что предварительная причина пожара – поджог.Второе крупное возгорание произошло по улице Центральной в деревне Корольки Прилузского района. Здесь загорелась баня. В результате пожара повреждена огнем кровля бани на площади 12 м².- По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил монтажа электрооборудования, - рассказали в ведомстве.Уточняется, что ни один человек в пожарах не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтатистика пожаров в Коми в этом году шокируетУже три человека сожгли сами себя (подробности)