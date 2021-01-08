ДТП с участием двух легковых авто было зафиксировано в Сыктывкаре. Женщины за рулем Opel Corsa и Datsun mi-DO не поделили дорогу по улице Морозова и въехали друг в друга, сообщает ГИБДД.Авария произошла рано утром – в полседьмого утра. По словам сотрудников ГАИ, ДТП случилось из-за того, что 40-летняя местная жительница, управляя немецкой иномаркой, не учла безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля под управлением женщины на Datsun mi-DO.Сообщается, что в аварии пострадала 44-летняя горожанка, которая была за рулем японского авто. Она получила травму ноги.Виновница аварии к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 23 раза, в течение года семь раз. Стаж вождения - с 1997 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Печорском районе водитель Nissan сбил пешехода (подробности)