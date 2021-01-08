В семью Елизаветы Г. пришла настоящая беда. У ее матери сгорел дотла деревянный дом в селе Выльгорт. Жильцы остались без каких-либо вещей и документов.По словам дочери потерпевшей, пожар случился ночью, когда все спали. Поняв, что дом охвачен огнем, семья поспешила спастись и эвакуировалась самостоятельно из горящего здания. Известно, что во время пожара дома был маленький ребенок.- Впервые прошу какой то помощи, но сейчас моей семье она необходима! Сегодня у моей семьи сгорел дом, сгорели вещи, младший братик остался в одних трусах, как спал, так и выбежал. Я не умею просить помощи, но все же, если сможете чем-то помочь, пожалуйста, откликнитесь, - просит всех неравнодушных жителей республики Елизавета.Она рассказала, что сейчас семья нуждается в элементарных вещах: одежде и обуви. Мальчику также нужны школьные товары, рюкзак, обувь 36 размера и форма на 10-12 лет.Если у вас есть женская одежда 46-48 размера на рост 152-154 см и обувь 37 размера, а также мужская одежда 54 размера, обувь – 42, то вы можете связаться с хозяйкой дома Натальей Геннадьевной по телефону 8-904-237-44-79 и передать все необходимое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми произошел ряд пожаровИзвестны причины происшествия и число пострадавших (подробности)