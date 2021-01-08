С понедельника, 11 января, в Сыктывкаре ожидается повышение цены проезда на автобусном маршруте №33а (Городской автовокзал — Сыктывкарский фанерный завод). Новая стоимость составит 32 рубля. Горожан не устроило такое положение вещей из-за соотношения «цена-качество».Об увеличении стоимости проезда рассказали представители САТП №1 в своем аккаунте в соцсети. Перевозчик обосновал подорожание тем, что из-за пандемии люди стали реже пользоваться общественным транспортом, хотя расходы на перевозку выросли из-за новых санитарных требований.В ответ на эту новость горожане заявили, что перед повышением стоимости проезда перевозчику стоило бы сначала наладить расписание автобусов. В ответ представители САТП №1 пояснили, что пропуск в расписании возник из-за технических неполадок в автобусе. На это пользователи соцсети заметили, что в таких случаях должна действовать замена или хотя бы предупреждение об изменении расписания, но сейчас жители остаются в неизвестности, придет ли автобус или ждать другой. Однако перевозчик отреагировал пассивно-агрессивно.- А где-то есть такая система? Может и смс-рассылку делают? Ответ - нет. Это общественный транспорт, а не персональный трансфер, - ответили представители САТП №1.Как отметили в пресс-службе, сыктывкарцы смогут рассчитывать на скидку при безналичной оплате. Скидка эта составит 2 рубля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми утвердили стоимость одного квадратного метра жилья (подробности)