Морозная и бесснежная погода ждет жителей Коми в ближайшие два дня. Согласно прогнозам региональных синоптиков, завтра, 10 января, в республике установится прохладная погода с небольшим ветром.- Переменная облачность. Без осадков, ночью на крайнем юге небольшой снег. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, - пресс-служба Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.В последний день новогодних каникул температура воздуха днем будет -18…-23 градусов, ночью же столбик термометра опустится до -33.- Температура ночью -22...-27, при прояснении до -33, днем -18...-23, на северо-востоке -25...-30, в крайних южных районах ночью и днем -13...-18°С, - пояснили синоптики.Существенно погода не изменится и в первый рабочий день в этом году, 11 января. Также не предвидится осадков и сильного ветра. Температура ночью и днем -23...-28, при прояснении ночью в северных и восточных районах -32...-37°С; в Прилузье ночью и днем -18...-23°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСолнце сделало подарок жителям КомиПрогноз магнитных бурь на январь (подробности)