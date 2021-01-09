Два жителя Коми трагически погибли в страшном пожаре, который произошел в поселке Турья Княжпогостского района. О происшествии рассказали подробнее в региональном МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт управления накануне в 16:40. Очевидцы сообщали, что горит частный дом на Центральной улице, 98.После тушения пожара огнеборцы обнаружили два бездыханных тела жильцов дома 1966 и 1934 годов рождения. На данный момент дознаватель МЧС выясняет обстоятельства и причины трагедии. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.МЧС Коми в очередной раз напоминает жителями республики о том, как важно соблюдать технику безопасности.В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по телефонным номерам «01», «101» или «112».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтатистика пожаров в Коми в этом году шокируетУже три человека сожгли сами себя (подробности)