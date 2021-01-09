Накануне в Сыктывкаре произошло ДТП с участием 10-летнего ребенка. Мальчика сбил 28-летний водитель корейской иномарки на улице Катаева, сообщает ГИБДД.В ведомстве пояснили, что мужчина за рулем «Киа Спектра» ехал по улице Катаева со стороны улицы Старовского в направлении улицы Морозова. В какой-то момент перед ним выбежал школьник. Парень не успел затормозить и въехал в ребенка. Сообщается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.Прибывшая на место карета \\"скорой помощи\\" диагностировала у ребенка травму головы, сотрясение мозга и ушиб колена. Было принято решение госпитализировать мальчика в больницу.Отмечается, что водитель иномарки к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года привлекался три раза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Печорском районе водитель Nissan сбил пешехода (подробности)