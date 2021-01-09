На организацию бесплатного горячего питания школьников республика направит 560 млн рублей. Заявленная сумма будет перечисляться каждый год с 2021 по 2023 годы.По данным Министерства образования Коми, охват горячим питанием всех обучающихся общеобразовательных организаций региона в 2019–2020 учебном году составил 94 844 человека (92,7% от всех школьников в регионе), в том числе: 1 – 4 классов – 100%; 5 – 9 классов – 87,6%; 10 – 11 классов – 86,7%.Добавим, что на бесплатное горячее питание могут рассчитывать следующие категории граждан:- обучающиеся 1-4 классов;- обучающиеся, имеющие статус детей из семей, в установленном порядке признанных малоимущими (с 1 по 11 класс), за счет средств республиканского бюджета;- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,которым предоставляется бесплатное двухразовое питание;- обучающиеся, относящиеся к различным категориям на основании решений муниципальных образований (дети из многодетных семей, дети из семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении,дети-инвалиды и т.д.).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми перераспределили субсидии на питание в начальных классахНаибольшую сумму получит Сыктывкар (подробности)