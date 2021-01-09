Тело пропавшего 2 января Павла Калинина из Ухты обнаружено в лесном массиве. Об этом сообщили сотрудники «СПАС-Коми», которые и нашли труп.По предварительной версии, мужчина погиб от сильного переохлаждения. Как оказалось, он ехал в машине с еще одной пропавшей Натальей Баскаковой, женщина исчезла в тот же день. Пара попросила водителя остановить возле леса около водненских дач. Покинув салон авто, они направились вглубь массива. Павел замерзнет и умрет через 1,5 км пути.Тело Натальи до сих пор не найдено. К поисковым работам подключены сотрудники полиции, кинологи и волонтеры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМолодая красивая женщина пропала в Коми (подробности)