Размер прожиточного минимума в 2021 году в России составит 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.Ранее размер прожиточного минимума устанавливался раз в квартал, теперь же эта сумма будет действительна весь год. Так, согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.СправкаПрожиточный минимум в России — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. Это стоимость условной потребительской корзины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ 2021 году в Коми проиндексируют МРОТ и социальные выплаты (подробности)