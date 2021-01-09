В Княжпогостском районе 30-летний вахтовик из Марий Эл едва не лишился денег из-за мошенников. Аферисты хотели получить от него 14 тысяч рублей, использовав популярную схему обмана в соцсетях.История оказалась достаточно стандартной: в соцсети мужчине написал его старый знакомый. «Друг» рассказал, что сейчас сильно нуждается в деньгах и попросил выручить его, пообещав в краткие сроки вернуть все обратно. Уроженец Марий Эл согласился помочь, но заподозрил неладное, когда его знакомый сказал, что нужно перекинуть деньги на два разных счета.Мужчина решил проверить информацию лично и позвонил знакомому, которому принадлежал аккаунт. Разумеется, оказалось, что страница в соцсети была взломана, и ею завладели мошенники.Бдительный мужчина обратился в полицию, сейчас расследуется дело о мошенничестве. МВД Коми просит жителей быть бдительными, не давать никому своих банковских реквизитов и перепроверять информацию, если дело касается финансов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Коми неожиданно помог деньгами мошенникамСхема оказалась отработанной и эффективной (подробности)