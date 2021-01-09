В Сыктывкаре неизвестный водитель сбил 23-летнего жителя города. Парень шел по Крутой улице, когда почувствовал сильный удар: в него на высокой скорости въехала машина.Парень не успел прийти в себя, как понял, что помощи ждать ему не стоит: водитель поспешил скорее скрыться и покинул место ДТП.Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, пострадавший получил различные травмы разной тяжести. Ему оказана медицинская помощь. Водитель авто, устроивший аварию, объявлен в розыск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка (подробности)