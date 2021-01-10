Последний день новогодних выходных выдастся в Коми морозным и практически бесснежным. По прогнозам региональных синоптиков, жителям республики также стоит быть осторожными на улице, а автовладельцам на дорогах: ожидается гололед и изморозь.Сегодня, 10 января, в Коми будет дуть северо-восточный ветер, его порывы будут достигать 3-8 м/с.– Температура в южных районах ночью и днем -13...-18, при прояснении -22...-27, на крайнем юго-западе -7...-12°С. В северных и центральных районах ночью и днем -22...-27, при прояснении -29...-34°С, – рассказали метеорологи.В столице же Коми ожидается бесснежная и облачная погода с пояснениями. Ветер восточный – 3-8 м/с. Температура ночью -17...-19, днем -15...-17°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСолнце сделало подарок жителям КомиПрогноз магнитных бурь на январь (подробности)