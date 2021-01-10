Пропавшая в новогодние праздники Наталья Баскакова из Ухты до сих пор не найдена, сообщают волонтеры, ведущие поисковые работы.По последним данным, женщину видели возле Водненских дач у лесного массива, куда она отправилась вместе с Павлом Калининым, который пропал в тот же день. Позже его тело найдут в 1,5 км от дач. Мужчина скончался от переохлаждения, говорят специалисты.Поиски женщины усложняются погодными условиями и быстро наступающей темнотой. Поиски, которые велись накануне, перенесли на сегодня. Наталью ищут не только волонтеры, но и сотрудники полиции и кинологи.В планах поисковиков обойти оставшиеся дачи в надежде найти Наталью живой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми нашли тело загадочно пропавшего мужчиныСудьба его спутницы остается неизвестной (подробности)