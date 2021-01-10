Из-за непростых погодных условий в Коми на дорогах республики сохраняется напряженная обстановка. Только за сутки было зарегистрированы две аварии с участием легковых авто, которые вылетели в кювет.Так, первое ДТп произошло в Сысольском районе в одиннадцатом часу дня. 51-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и его занесло на обочину, а затем выкинуло в кювет.В аварии пострадала пассажирка иномарки. Известно, что она получила серьезные травмы. Позже медики диагностируют у нее переломы конечностей.Второй происшествие было зарегистрировано в Княжпогостском районе. Водитель 1988 года рождения управлял автомобилем Hyundai, на 92 км трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар. Он решил совершить маневр обгона. В результате того, что водитель не учел боковой интервал, произошло столкновение с LADA под управлением водителя 1985 г.р.Отечественный автомобиль оказался в кювете. Водитель получил ушибы, госпитализация не потребовалась.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель легковушки сбил человека и поспешил скрыться (подробности)