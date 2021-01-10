За минувшие сутки в Коми зарегистрировано пять пожаров. Частая причина возгорания, по данным регионального МЧС, является нарушения требований устройства и эксплуатации печей. Именно по этой причине сгорели четыре постройки из пяти. Сообщается, что при пожарах никто не умер и не пострадал.Так, накануне в 10:57 утра в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступило сообщение о возгорании деревянной бани на одном из частных подворий на улице Боровая в поселке Мылва. Огнеборцы прибыли по вызову через 12 минут. Пожар был полностью ликвидирован в 11:47. В результате возгорания баня повреждена по всей площади - 24 м².В ликвидации пожара участвовали 6 пожарных и 2 пожарные автоцистерны Троицко-Печорского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.В 18:24 в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о пожаре на одном из частных подворий на улице Дружбы в поселке Усогорск. Пожарные подразделения прибыли по вызову в 18:33. По прибытию огнеборцев наблюдалось открытое горение деревянной бани с пристройкой. Пожарные не позволили огню перекинуться на соседние строения. В 21:08 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждены огнем баня с пристройкой на общей площади 40 м².В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны Удорского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, и здесь причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.В 18:42, в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании в деревянном 2-квартирном доме по улице Молодежная в селе Объячево. К месту пожара огнеборцы прибыли через 6 минут после вызова. Как оказалось, горение проходило в одной из квартир деревянного дома. Пожарные не позволили огню распространиться на весь дом. В 20:57 была объявлена ликвидация пожара. В результате возгорания в жилом доме общей площадью 200 кв. метров огнем повреждены 20 м² помещения одной из квартир.На тушение пожара были привлечены 6 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны 16-й пожарно-спасательной части ФПС. Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, отапливающей квартиру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Воркуте мужчина едва не умер в собственном домеВсе из-за пагубной привычки (подробности)