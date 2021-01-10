Спасатели обнаружили варежку пропавшей второго января ухтинки Натальи Баскаковой. Об этом сообщили в \\"СПАС-Коми\\".Сейчас поиски ведутся в лесном массиве рядом с Водненскими дачами. Именно здесь Наталья вышла из автомобиля и направилась со своим знакомым в чащу. Его тело позже найдут в 1,5 км от дач.Также известно, что был третий человек. Как выяснил \\"Комиинформ\\", первоначально в лесу потерялись трое, но один из них, исцарапанный и замерзший, вышел на заправку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолонтеры рассказали подробности поисков Натальи Баскаковой из Ухты (подробности)