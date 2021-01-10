В Усинской ЦРБ наблюдается рост числа пациентов в тяжелом состоянии, получающих лечение в инфекционном отделении медучреждения. Сейчас в коечный фонд в отделении заполнен практически на 40%.Отмечается, что из всех пациентов в тяжелом состоянии находится девять человек, 17 – на кислородной поддержке. Из-за увеличения количества тяжелобольных пациентов руководство больница приняло решение перенаправить их на лечение в столицу Коми. Так, шесть человек были перевезены санрейсом в Сыктывкар.Амбулаторный центр для пациентов с ОРВИ обслужил за новогодние дни 1353 (+158) человек. Услугами такси для доставки в амбулаторный центр и назад воспользовались 496 человек.Положительных анализов пришло шесть, таким образом количество заболевших увеличилось до 3 407 человек с начала пандемии. Выздоровевших за сутки 20 человек.В инфекционное отделение Усинска поступило четыре человека, в том числе трое местные жители. Семерых выписали домой. Всего в отделении находится 75 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОзвучена реальная информация о количестве болеющих коронавирусом в Коми (подробности)