В России вступили в силу новые штрафы за нарушение Административного Кодекса водителями. Так, за неоплату проезда по платной автодороге автовладельцам придется заплатить значительную сумму.За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.Однако нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПреподаватель-взяточница из Ухты выплатила миллионный штраф из-за нежелания расставаться с квартирой (подробности)