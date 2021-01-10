В Коми раскрываемость преступлений достигла отметки в 98%. Такие данные опубликовала региональная прокуратура. Для сравнения, в 2019 году этот показатель был равен 96,7%.Вместе с тем преступность в республике выросла на 3,8% или на 586 фактов нарушения закона. При этом большая часть преступлений - 7157 фактов - относится к небольшой тяжести, а 654 преступления - к особо тяжким деяниям.Стоит отметить, что в республике стали меньше нарушать трудовые договоренности и ущемлять права работника. Преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, стало меньше на 28%.Также уменьшилось число поджогов, убийств и вымогательств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрокуратура Коми оштрафовала фирму, принявшую на работу бывшего госслужащего (подробности)