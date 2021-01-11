После длинных выходных большая часть рабочей недели по Коми ожидается аномально холодной, сообщает Коми ЦГМС.На фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Понедельник-четверг в ночные часы морозы усилятся до -27...-33С, в отдельных северных и восточных районах до -42С, днем преобладающая температура составит -23...-28С. Только в понедельник из-за облачной погоды на крайнем юге и юго-востоке еще ожидается в пределах -20...-25С.К концу рабочей недели с выходом южного циклона, начиная с юго-западных районов, пойдет снег, усилится юго-восточный ветер. Морозы отступят. Температура воздуха повысится до -17...-23С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)