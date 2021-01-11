Удивительная история чудесного спасения кошки в Сыктывкаре произошла 8 января. Первое чудо: несчастная рухнула с окна пятого этажа по ул.Старовского, 17, при этом – без единой травмы. Дело в том, что она упала в сугроб, который образовался на козырьке над подъездом.Но выбраться оттуда она уже не могла. Видимо, понимаю, что еще один прыжок до добра не доведет. Кошка сидела на крыше и жалобно мяукала.Хозяева обратились в службу спасения и попросили помощи. Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда \\"СПАС-Коми\\" Комитета ГО и ЧС выехали на спасение домашнего животного, сообщает «Комиинформ». Кошку сняли с козырька с помощью лестницы и передали владельцам.Кстати, уже на месте спасатели выяснили, что высота снега на крыше составила 50-60 см, что и уберегло несчастную от травм.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеожиданные подробности в деле об исчезновении молодой женщины из КомиПоявились новые зацепки (подробности)