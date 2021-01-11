Поломку украшения в виде фонтана, установленного накануне Нового года на Театральной площади Сыктывкара, обнаружили 10 января. Сейчас у металлической конструкции оборван светодиодный провод.О восстановлении фонтана пресс-служба мэрии ничего не сообщает. Мэр города просит только уберечь то, что есть на улицах столицы Коми. \\"Прошу аккуратнее относиться к городской собственности и беречь инсталляции, чтобы они радовали горожан и создавали новогоднее настроение в последующие годы\\", - отметила Наталья Хозяинова.Напомним, в городе традиционно празднично оформлены фасады зданий предприятий и учреждений города. Иллюминация засияла на улицах Коммунистическая, Интернациональная, Советская, Первомайская, Кирова, Ленина, в сквере на Стефановской площади и на Театральной площади. Яркой подсветкой обозначена стела на кольце. Кроме того, в городе вновь появились арт-объекты \\"Куб\\" и игрушка в виде елочного шара.Также в Сыктывкаре установлено и украшено 17 ёлок и открыты новогодние городки на Стефановской площади, в микрорайоне Строитель, местечках Дырнос, Давпон и Кочпон-Чит, в поселках Лесозавод, Нижний и Верхний Чов и в поселках городского типа Верхняя Максаковка, Краснозатонский и Седкыркещ, сообщает мэрия Сыктывкара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧудеса под Новый год: в Усинске спасли Снегурочку (подробности)