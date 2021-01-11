В Коми бывший осужденный потребовал три миллиона рублей за полученный в исправительной колонии туберкулез. Он заявил, что во время отбытия наказания в колонии в 2014 году у него было диагностировано заболевание \\"распад правого легкого\\", так как в ИК он заболел туберкулезом \\"в результате бесчеловечных условий содержания\\". В итоге мужчина пожизненно обречен на медицинское лечение.По его словам, бесчеловечными и пыточными условиями стало его содержание в холодном, промерзлом помещении, где со стен, окон и потолка текла вода, и была постоянная сырость, вонь, нехватка кислорода и свежего воздуха. В целом, в помещении отсутствовала нормальная вентиляция и ремонт.Бывший заключенный, который отбывал наказание в ИК-24, в своем иске к колонии потребовал возмещения вреда здоровью в размере 2,5 млн рублей и компенсацию морального вреда - 500 тыс. рублей.Спор между мужчиной и исправительным учреждением рассмотрел Ухтинский городской суд. К участию в деле в качестве соответчика суд привлек региональный УФСИН.Но на судебное заседание бывший заключенный не явился, а суду о причине неявки не сообщил и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. А представитель ответчиков - ИК и УФСИН - на рассмотрении дела по существу не настаивал.Суд выслушал ответчиков и прокурора, который полагал возможным оставить исковое заявление без рассмотрения, а также исследовал материалы дела.В итоге суд посчитал невозможным рассмотреть дело без истца. Исковое заявление заключенного к ИК-24 УФСИН о взыскании компенсации морального вреда суд оставил без рассмотрения.По ходатайству истца суд может отменить определение, если истец подтвердит уважительность причин своей неявки. Определение суда не вступило в законную силу, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-глава Коми Гайзер тяжело переболел «короной» на этапе из ТвериЧто об этом известно