Где узнать о введении актированных дней в школах города, рассказали власти Сыктывкара. Так, информация об отмене занятий в образовательных учреждений дублируется сразу в нескольких источниках: в интернете в официальных группах администрации столицы, на официальном сайте управления образования администрации, а также на сайте школ.Родители детей могут также напрямую уточнить информацию о введении актированных дней. Нужно всего лишь позвонить в школу или спросить у учителя.Власти Сыктывкара напоминают, горожане могут самостоятельно принимать решение о том, отпускать в морозы детей в школу или нет.Так, ученики 1-2 классов остаются дома при температуре ниже -24...-28 градусов, 3-4 классы - при -25...-30 градусах. Учащиеся 5 и 6 классов могут не посещать занятия, если столбик термометра показывает -28...-33 градуса, 7-8 классы не идут на занятия, если температура ниже -30...-35 градусов.Самые суровые условия у старшеклассников: 9-11 классы идут в школы при любой температуре, если ее показатель не превышает -32...-37 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Коми с 11 по 15 января (подробности)