Известная лыжница Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачете в престижной многодневной гонке Тур де Ски. Она уступила лишь американке Джессике Диггинс.Свою победу спортсменка отпраздновала зажигательным танцем на подиуме. Юлия не могла скрыть радости и с лыжами в руках пустилась под музыку в пляс. К ее танцу присоединилась и ее коллега из США.Юлия Ступак поблагодарила всех жителей России и Коми за невероятную поддержку. По ее словам, она получала сотни сообщений с пожеланиями победы.«Почему я все время реву на камеру?! Я не могу просто… Это был такой трудный путь, у меня нет слов. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, я прочитала тысячи пожеланий, но, к сожалению, не отвечала, потому что старалась не сидеть в соцсетях. Огромное спасибо за вашу поддержку и любовь. Та энергетика, которую вы отправляли мне, я ее накопила и сегодня выплеснула все на этой горе. Это эмоционально была самая сложная гонка в моей жизни», - дала она интервью телеканалу «Матч ТВ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮлия Ступак удержала второе место в итоговом зачете Тур де Ски (подробности)