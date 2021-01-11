За минувшие сутки зарегистрировано два ДТП с участием пешеходов. Оба случая примечательны тем, что жители Коми нарушили правила дорожного движения.Так, первый случай произошел в Сыктывкаре. Местный житель оказался на больничной койке из-за своего желания сэкономить время и перейти дорогу на красный сигнал светофора. По данным ГИБДД, 21-летнего парня сбила иномарка Hyundai Creta на регулируемом перекрестке с Октябрьским проспектом. Пострадавший получил серьезные травмы головы и конечностей.Второй случай произошел с 71-летней жительницей Печоры, на которую наехал 21-летний водитель за рулем ВАЗ-21074. Авария произошла в районе дома №41 по Печорскому проспекту. Оказалось, что женщина переходила дорогу в запрещенном месте, вдали от пешеходного перехода.Как рассказали в ведомстве, пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головного мозга, закрытый перелом ключицы со смещением и ушибы лица, также под вопросом - перелом скулы. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель легковушки сбил человека и поспешил скрыться (подробности)