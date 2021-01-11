В воскресенье, 10 января, в Ухте горели два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16:05 на улице Сенюкова. Возле дома №33 загорелся Ford Fusion. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. К тому времени пламя перекинулось на рядом стоящий автомобиль Renault. Полностью потушить пожар удалось в 16.38. Огонь повредил Ford Fusion на площади три квадратных метра, а Renault – на площади один квадратный метр.На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность системы механических узлов транспортных средств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми за прошедшие сутки произошло пять крупных пожаров (подробнее)