В Прилузском районе местная жительница 1958 года рождения отдала мошенникам за дистанционное лечение 635 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.Пенсионерка несколько лет назад уже становилась жертвой подобной аферы. Она обращалась к услугам целителей, чтобы помочь старшему сыну избавиться от алкоголизма. Тогда жительница района заплатила магам 200 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Полицейские провели с женщиной разъяснительную работу.В этот раз помощь парапсихологов понадобилась ей самой. По телевизору в бегущей строке она увидела рекламу об оказании экстрасенсорных услуг. Так как у нее имелись проблемы со здоровьем, она решила обратиться к этим лекарям. В телефонном разговоре пенсионерке пояснили, что для начала курсов необходимо заплатить 23 тысячи рублей, после с ней на связь выйдет экстрасенс и начнет работать.Женщина перевела деньги и стала проходить лечебные сеансы. По признанию женщины, с каждой сессией она чувствовала себя все лучше и лучше. В результате за месяц она перечислила врачевателям 635 тысяч рублей. Жительница Коми вложила личные сбережения, заняла деньги у близких, а также оформила банковские кредиты.Остался закрепительный этап лечения. Для его прохождения потребовалось заплатить еще 100 тысяч рублей. После безуспешных попыток получить еще один займ женщина обратилась к младшему сыну. Тот ответил отказом и сразу догадался, что мать снова стала жертвой мошенников, убедив ее обратиться в полицию.– Тем не менее пенсионерка продолжает верить, что действительно получила настоящую помощь, ведь ее здоровье значительно улучшилось. По словам женщины, если бы у нее в наличии была необходимая сумма, в полицию она бы не пришла, – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми мошенники хотели лишить мужчину денег популярным способом (подробнее)