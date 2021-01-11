В Сыктывкаре эвакуируют бесхозные автомобили. Как рассказали в администрации города, владельцы отечественных легковушек, припаркованных по ул. Ленина, 27 и ул. Морозова, 102 были обязаны убрать мешающий транспорт, однако в обозначенные сроки сделано это не было.- 28 ноября и 28 октября 2020 года соответственно по автотранспортным средствам были вынесены Требования о добровольном перемещении в предназначенное для хранения транспортных средств место (парковка, гараж); своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации. Также было предложено написать заявления об отказе от прав собственности на транспортное средство в случае отказа от исполнения п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка, - прокомментировали в мэрии дело.Так как хозяева машин никак не отреагировали на требования, транспортные средства будут принудительно эвакуированы.Отмечается, что вышеуказанные транспортные средства находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют собой угрозу с точки зрения пожароопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сосногорском районе могут эвакуировать целое селоЖителей просят перенести диваны на чердак и быть готовыми к эвакуации (подробности)