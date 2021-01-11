Жителей Сыктыдвинского района предупредили о повышении цен на некоторые автобусные маршруты. Теперь, чтобы проехать на маршрутах №101 и №174 придется отдать 23 рубля при наличной оплате и 22 рубля - по транспортной карте \\"Комиавтотранс\\".По городу Сыктывкару стоимость проезда за наличный расчет составит 23 рубля, по транспортной карте Комиавтотранс - 22 рубля.Повышение законно и установлено перевозчиком в рамках тарифных обязательств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Сыктывкара разгневались из-за подорожания проезда на автобусе (подробности)