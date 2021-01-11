Жительница Ухты пострадала от виртуальных лжепродавцов, собираясь купить для ребенка игрушку. Женщина нашла на сайте «Авито.ру» объявление о продаже куклы «Monster High», которую она решила приобрести. Автор объявления, с которым девушка связалась по телефону, предложил перевести ему в качестве полной оплаты 3 350 рублей на его счет.Ухтинка не убедилась в надежности продавца и сразу же перевела на указанный счет деньги. Однако после этого мужчина перестал отвечать на звонки женщины, а обещанную игрушку она так и не дождалась.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖительница Прилузья отдала телефонным экстрасенсам 635 тысяч за «лечение» (подробности)