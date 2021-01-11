В Коми в рамках межведомственной акции «Мы против грязного слова!» прошло анкетирование подростков на тему нецензурной брани, и почти треть опрошенных никогда ее не употребляют. Об этом сообщили в пресс-службе ресубликанского МВД.Цель акции – формирование у юных жителей региона негативного отношения к нецензурной лексике. В рамках мероприятия провели анкетирование несовершеннолетних на тему «Нецензурная брань среди детей и подростков». Всего в опросе поучаствовали 5 209 человек.Результаты анкетирования показали, что 1 684 человека (32,3 % опрошенных) никогда не употребляют в разговоре ненормативную лексику, 2 735 (52,5 %) используют ее редко, а 797 человек (15,3 %) регулярно засоряют свою речь бранными словами.На вопрос о причинах использования нецензурных выражений 525 (10,1%) подростков пояснили, что, по их мнению, «это престижно». 1 347 человек (25,9%) признались, что им не хватает «других хороших слов». 2 361 опрошенных (45,3 %) считают, что юные жители региона недостаточно воспитаны, еще 948 (18,2 %) назвали другие факторы.На вопрос «Как бороться со сквернословием среди подрастающего поколения?» 1120 респондентов (21,5%) ответили, что это делать бесполезно, 467 человек (8,9 %) полагают, что необходимо ввести систему денежных штрафов. 686 ребят (13,2%) считают, что родители должны строже воспитывать своих детей. 2 688 человек (51,6%) уверены, что юные северяне сами должны осознать пагубность грязных слов и контролировать свою речь.Важно отметить, что 2 284 человека (64,7 %) из опрошенных отметили, что хотели бы избавиться от этой привычки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Сосногорска \\"творчески\\" выразила свое отношение к управляющей компанииТеперь ей придется заплатить штраф за полет фантазии и хамский юмор (подробнее)