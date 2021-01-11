В четверг, 14 января, в Коми завоют сирены. Проверка системы оповещения начнется в 10 утра. После звукового сигнала по уличным громкоговорителям и проводному радио передадут тестовую речевую информацию.«Основной способ доведения информации до населения в чрезвычайной ситуации – это передача речевых сообщений через уличные громкоговорители, радио и телевидение. При проверке также кратковременно включаются электросирены во всех районах республики. Просим соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проводимой проверке», – обратился к жителям и гостям республики Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации население республики получит сигнал «Внимание всем!» в виде длительного, от 3 до 5 минут, звучания сирен. После этого будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ -38 в Инте спасатели эвакуировали с реки замерзшего рыбака (подробности)