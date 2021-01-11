В Коми ударят сильные морозы. С таким сообщением выступило региональное МЧС. По данным ведомства, аномально холодная погода продлится практически всю неделю - с 11 по 16 января.По прогнозам синоптиков, в эти дни столбик термометра упадет на 10 градусов, что является ниже климатической нормы.- Минимальная температура воздуха будет понижаться до -32...-37°С, при прояснении в центральных районах до -38...-43°С. В начале периода на крайнем юге и крайнем северо-востоке ожидается -24...-29°С, - предупредили в МЧС.В министерстве обратились к жителям Коми с просьбой быть осторожными и внимательными в эти дни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Коми с 11 по 15 января. Подробный прогноз на ближайшие дни (подробности)