Медведица из Коми по имени Пужа впала в спячку в центре спасения медвежат-сирот в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе организации.В начале ноября 2020 года Пужа начала обустраивать себе место для зимнего сна. В качестве убежища она выбрала место под вывороченным корнем упавшей сосны. В течение нескольких дней Пужа выгребала песок, потом начала сгребать подстилку. В помощь медведице работники центра доставили строительный материал к берлоге.9 ноября Пужа показалась из берлоги в последний раз, а 10 ноября она легла в спячку. За убежищем сотрудники центра наблюдали еще две недели. Камеры зафиксировали, что за это время к нему наведывались разные птицы и другие лесные обитатели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пужа и красные ягодки: маленькая медведица из Коми стала звездой интернета (подробнее)