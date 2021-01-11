В канун Нового года в Ухте из окна пятого этажа выпал 15-летний подросток. Юноша получил серьезные телесные повреждения, травмы конечностей и разрыв внутренних органов. Его состояние оценивается как тяжелое.Все это время врачи борются за жизнь молодого ухтинца. На данный момент подросток находится в реанимационном отделении. Консилиум врачей принял решение транспортировать пострадавшего в Сыктывкар, где ему будет оказываться вся необходимая помощь.По данным «Комиинформ», семья мальчика благополучная и на учет не состоит. Правоохранительные органы устанавливают все подробности и обстоятельства происшествия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре экстренно госпитализировали 10-летнего ребенкаИзвестно, что произошло (подробности)