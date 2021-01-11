В Сыктывдинском районе 41-летнюю женщину подозревают в убийстве 69-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Тело мужчины обнаружили 5 января в дачном доме на территории садоводческого комплекса «Тыла-Ю». Причиной смерти мужчины стала массивная кровопотеря, возникшая в результате полученных колотых ран шеи с повреждением сонной артерии.Выяснилось, что к совершению преступления причастна 41-летняя знакомая мужчины. В новогоднюю ночь во время распития спиртного на почве ссоры, возникшей из-за личной неприязни, женщина несколько раз ударила потерпевшего металлическим пинцетом в область шеи. После этого злоумышленница скрылась с места происшествия, подперев входную дверь дома палкой.Возбуждено уголовное дело, ранее судимую подозреваемую задержали. Женщина дала признательные показания, и ей предъявлено обвинение. Фигурантку заключили под стражу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре мужчина убил собутыльника и с сообщником сбросил тело в люкОбоих подозреваемых заключили под стражу (подробнее)