В Сыктывкаре два брата устроили погром в караоке-кафе. Об инциденте рассказали в пресс-службе Росгвардии.Все началось со словесной перепалки, но слово за слово конфликт перерос в серьезную драку. Администратор заведения нажал на тревожную кнопку, и на место происшествия прибыл автоэкипаж вневедомственной охраны Росгвардии.Мужчины были задержаны и доставлены в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару для дальнейшего разбирательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамоубийственная драка чиновникаМесто транспортного прокурора в Сыктывкаре вновь свободно (подробности)