В Сосногорске 43-летнюю женщину подозревают в убийстве 51-летнего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Как рассказали в ведомстве, тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили 9 января в гараже, расположенном по улице Строительной в поселке Нижний Одес. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.По подозрению в совершении преступления задержали 43-летнюю жену потерпевшего. Правоохранители изъяли охотничье ружье. По версии следствия, преступление совершено во время конфликта, произошедшего в ходе распития спиртного. Подозреваемую задержали, ее планируют заключить под стражу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми вахтовик застрелил коллегу и выбросил тело в ручейЗлоумышленника посадили на семь лет (подробнее)