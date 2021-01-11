В Воркуте закрыли целый поселок Советский. Поселение было отключено от света, воды и других коммуникаций, а жители поселка расселены.В Советском жили 57 семей. Правда, удобства для жизни не было никаких: дети не могли ходить в детсады, потому что их просто нет, в школы ученики ездили за пределы Советского, а купить что-то можно было только в близлежащем микрорайоне, что в 14 км от поселка.На переселение жителей Советского республика выделила муниципалитету 35 млн рублей.В планах властей также закрыть еще два поселка - Комсомольский и Заполярный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство Коми поможет мэрии Воркуты переселить жителей Советского микрорайонаКлючи от нового жилья получили уже шесть семей (подробности)